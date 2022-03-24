Бишкек, , 18:10 — REGNUM Вице-премьер-министр Киргизии Эдиль Байсалов сегодня, 24 марта, поручил Министерству чрезвычайных ситуаций совместно с Министерством здравоохранения проработать вопрос об отмене режима чрезвычайной ситуации, введенного с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Коронавирус. Киргизия Med.kg

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Высокопоставленный чиновник отдал Министерству иностранных дел поручение проработать вопрос отмены обязательного экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию граждан Киргизии при пересечении киргизско-узбекской границы.

Также заместитель главы правительства Киргизии отметил необходимость продолжить кампанию по вакцинации населения против COVID-19.