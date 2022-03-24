Тюмень, , 20:59 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 1758 вылечившихся ковидных пациентов, 71 госпитализирован с COVID-19. Об этом 24 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 24 марта коронавирус выявили у 423 тюменцев. Это на шесть человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 24 марта коронавирус выявили у 183 762 человека, выздоровели 168 056 пациентов, скончались 4180 (на 14 человек больше, чем днём ранее).

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