Пенза, , 11:55 — REGNUM В Пензенской области выявили 551 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 2746 пациентов. С COVID-19 за минувшие сутки госпитализировали 10 носителей инфекции, сообщает 21 марта общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области по данным на 21 марта достигло 175 477 случаев. Выздоровели 149 666 пациентов, скончались 5512 человек, в том числе 11 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России от COVID-19 ежедневно умирает свыше 400 пациентов.

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