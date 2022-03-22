Оренбург, , 10:40 — REGNUM Власти Оренбургской области анонсировали изменение в антиковидный указ. В регионе разблокируют транспортные карты пенсионеров. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул 56».

В автобусе Klas Tauberman

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Социальные транспортные карты оренбуржцев в возрасте от 65 лет возобновят свое действие. Губернатор Денис Паслер поручил оперативно провести межведомственную работу и вернуть, как можно скорее, старшему поколению возможность льготного проезда и социальную мобильность. Ожидается, что документ будет завизирован в течение дня 22 марта.

Как уже сообщало РЕ, в начале марта в Оренбуржье отменили ограничения по наполняемости кинозалов и театров. Под запретом остается работа кальянных и ночных клубов.

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