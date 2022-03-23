Чита, , 08:22 — REGNUM Несмотря на то, что динамика по заболеваемости COVID-19 в Забайкальеидет на снижение, суточный показатель заражения коронавирусом в регионе остаётся достаточно высоким: он выше российского в 2,3 раза, через пять недель мы можем получить рост заболеваемости. Об этом 23 марта заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её словам, которые цитирует пресс-служба правительства Забайкалья, это будет сложная ситуация для здравоохранения. Главам муниципалитетов рекомендовано усилить темпы вакцинации.

«В настоящее время вакцина в наличии имеется, в том числе и детская», — напомнили на оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что пакет антиковидных ограничений смягчается, а кафе и рестораны возвращаются к привычному режиму работы, по-прежнему в Забайкалье остается безусловным масочный режим, обязательная дезинфекция, соблюдение дистанции и контроль по наполняемости на массовых мероприятиях.

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