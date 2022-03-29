Барнаул, , 13:55 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 28 марта 2022 года за сутки выявлены 325 новых носителей (на 25 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 5593 до 7372 (на 1779 больше, чем сутками ранее).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31547 (+13 за сутки) и 211296 (+298 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 243 (-4 за сутки). Из них 101 подключены к аппаратам ИВЛ (-8 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9962 человек, причём 11 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 906 жителей края (-47 за сутки). Кроме этого, 101 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-8 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 39793 зараженных коронавирусом (+86 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 260943 человека, выздоровели 243894 человека (+391 за сутки).

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