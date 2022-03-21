Онгудайский район, Алтай, , 09:35 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки от COVID-19 излечились 121 пациент. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за весь период пандемии коронавирус победили 28 292 человек.

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Выявлено за сутки 15 новых носителей. Диагноз подтвердился у жителей Онгудайского, Майминского, Усть-Канского и других районов, а также Горно-Алтайска. Общее число случаев инфицирования к настоящему времени достигло 33 482.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 640, в том числе 592 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 229, за весь период — 422 970», — добавили в оперштабе.