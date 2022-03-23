Ижевск, , 13:12 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 23 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписался 521 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 147 371 житель республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 161 790 случаев заражения коронавирусом, из них 255 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 17 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 45 жителей республики старше 65 лет.

3959 человек скончались, за минувшие сутки скончались три человека — мужчины в возрасте от 76 до 85 лет. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 46 человек, накануне в больницы попали 13 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 4410 человек, 286 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 57 человек — в тяжелом состоянии, из них 18 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, во многих странах снова регистрируется рост заболеваемости COVID-19 и, скорее всего, в России в ближайшие месяцы произойдет то же самое. Об этом сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук. По ее мнению, говорить об окончании эпидемии пока рано, это подтверждают и оперативные данные по всему миру.

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