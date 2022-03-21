Сеул, , 09:14 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 209 169 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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Согласно опубликованным данным, 209 131 случай заражения локальный, ещё 38 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 9 582 815.

Известно, что показатель ниже 300 тыс. человек фиксируют в стране впервые за последние десять дней. Медики объясняют такой спад сокращением объемов тестирования в выходные дни. Тем не менее, они опасаются, что число новых случаев заражения может снова увеличиться из-за частичного ослабления правил социального дистанцирования.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 329 человек — до 12 757 человек. Уровень смертности составил 0,13%.

Число тяжелобольных пациентов увеличилось до 1030 человек.