Бухарест, , 20:49 — REGNUM За минувшие сутки в Румынии официально зафиксировано 4089 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 25 марта со ссылкой на данные румынского Министерства здравоохранения сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, рост заболеваемости традиционно регистрируется в Бухаресте, Тимишоаре, Бузэу и других крупных городах страны. Сообщается о смерти 37 человек.

По состоянию на 25 марта, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,83 млн. Из них умерло 64 826 пациентов.