Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 742 носителя коронавируса, выписаны с выздоровлением 1603 ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (79), Таганроге (32), Шахтах и Неклиновском районе (по 29), Азовском районе (28), Волгодонске (25), Батайске, Миллеровском и Сальском районах (по 24), Белокалитвинском и Зерноградском районах (по 23), Новошахтинске (21). Более 23% заразившихся — люди старше 66 лет, 13,2% — дети.

Лечение в инфекционных стационарах получают 1013 ковид-пациентов, из них 15 человек остаются в тяжёлом состоянии.

Жертвами COVID-19 стали ещё четыре женщины в возрасте от 52 до 90 лет и шестеро мужчин в возрасте от 62 до 94 лет.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 361 286 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 343 939 пациентов. Победить COVID-19 не смогли 10 727 человек.