Томск, , 11:23 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки скончались ещё три пациента с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 787 летальных случаев от COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 124 436. За сутки выявлен 361 новый носитель, 50 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

По состоянию на 26 марта, после COVID-19 выздоровели 121 551 человек, в том числе 854 за последние сутки.