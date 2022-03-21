Кишинёв, , 12:26 — REGNUM В Молдавии в течение последних суток в ходе 4904 исследований выявили 240 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 510 700 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 495 398 человек, в том числе 430 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 398 пациентов с COVID-19, в том числе 50 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 389 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки таких случаев не зафиксировали.

Днём ранее в Молдавии выявили 254 заражения коронавирусом в результате проведения 2231 теста. Врачи выписали за сутки 548 человек, умерли восемь пациентов с COVID-19.