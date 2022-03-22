София, , 18:53 — REGNUM Практически все медицинские учреждения Болгарии испытывают нехватку персонала, а некоторые стационары страны вынуждены отказывать пациентам в лечении из-за отсутствия специалистов узкого профиля. Об этом со ссылкой на данные болгарского минздрава сообщает БТВ.

Врач Бригадиров Евгений. Фрагмент портрета

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Согласно официальной информации, руководство более 73% больниц страны сообщает об отсутствии необходимого количества врачей, а около 90% клиник нуждаются в медсестрах и санитарах. Дефицит специалистов наблюдается в хирургии, педиатрии, кардиологии, неврологии и анестезиологии.

Как утверждают эксперты, в случае развития негативной тенденции, в ближайшие пять лет в Болгарии закроется до трети действующих медучреждений. Как ожидается, вопрос о выделении дополнительных средств на финансирование отрасли будет рассмотрен на экстренном заседании болгарского правительства.

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