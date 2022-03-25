Канберра, , 09:17 — REGNUM 25 марта стало известно, что с 4 апреля в Австралии четыре группы риска, в которые входят пожилые лица и люди с ослабленным иммунитетом, смогут сделать четвертую прививку от COVID-19. В тот же день стартует кампания по иммунизации населения от сезонного гриппа. Но может ли одно и то же лицо сделать обе прививки с коротким интервалом? На этот вопрос постарались дать ответ журналисты Nine News.

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

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В обновленных рекомендациях Австралийской технической консультативной группой по иммунизации (ATAGI) сказано, что граждане могут не опасаться негативных последствий от вакцинации разными препаратами, которые им будут введены с коротким интервалом. Более того обе прививки можно получить в один и тот же день.

«Все вакцины от COVID-19 можно вводить [вводить в один и тот же день] с вакциной против гриппа», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ATAGI пояснили, что данная рекомендация полностью соответствует картине проведенных исследований, а граждане должны срочно привиться, так как после послабления дальнейших ограничений на поездки в Австралию в 2022 году на континент прибудет много туристов.

«Если гражданин получил вакцину против гриппа образца 2021 года в конце 2021 или начале 2022 года, ему по-прежнему рекомендуется привить против гриппа препаратом 2022 года, когда он станет доступным», — говорится в сообщении ATAGI.

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