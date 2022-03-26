Омск, , 09:42 — REGNUM Омские врачи празднуют выздоровление очередного пациента с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, случай первоначально казался безнадёжным.

Реанимация Softpedia.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Ранее в «красную зону» городской больницы №1 им. А.Н. Кабанова поступил 76-летний мужчина, который перенёс инсульт, два инфаркта и операцию по стентированию. В результате заражения коронавирусом у него были поражены лёгкие на 86%, наблюдались также многочисленные осложнения.

«По критериям оценки, которые включают в себя температуру, сатурацию, поражение легких, возраст, он относился к крайне тяжелым пациентам. С такими сопутствующими заболеваниями это практически на 100% летальный исход», — отметил заместитель главврача по медицинской части Вадим Гершевич.

Тем не менее, мужчина не сдавался. Почти полтора месяца пенсионер находился на ИВЛ, дважды был на грани клинической смерти. Однако усилия врачей, а также желание пациента жить позволили всё-таки победить коронавирус. Накануне он был выписан и выходные встретит дома.