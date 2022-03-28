Якутск, , 04:51 — REGNUM В столице Якутии 27 марта прошли народные гуляния в честь проводов зимы. В республике по традиции весну встречают дружно, в этом году — без антиковидных ограничений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Игры на Масленице Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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«В связи с отменой ряда ограничительных мер, в эту отличную погоду мы сегодня можем встретиться вживую, общаться, веселиться, праздновать этот прекрасный праздник», — отметил председатель городской думы Альберт Семёнов.

В честь праздника был открыт Центральный парк культуры и отдыха. В городе на нескольких концертных площадках выступали творческие коллективы, проводились конкурсы и спортивные соревнования. Днём в городе температура воздуха составляла — 2 градуса, ночью — — 23. Минусовые температуры в столице Якутии будут сохраняться в том числе в начале апреля.

«Народные гулянья должны проходить как сегодня, когда мы все вместе собрались и дружно встречаем красавицу-весну. Хочу отметить, что в эти выходные в нашем городе прошли и другие масштабные мероприятия, такие как «Лыжня России» и молодежный фестиваль «Muus uStar», которые показали, что жизнь в нашем городе движется вперёд», — сказал глава Якутска Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, более 500 учеников школ Якутии прияли участие в хакатоне — специальном форуме для школьников, которые интересуются информационными технологиями. Мероприятия проходили в рамках молодежного фестиваля «Muus Ustar. Твоя и100рия» и республиканского конкурса «GISIT-2022».