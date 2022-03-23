Екатеринбург, , 15:05 — REGNUM В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 4354 пациента. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 24 марта болезнь победили уже 307 998 человек. Подтверждено 407 079 случаев заражения коронавирусом.

Число летальных исходов от COVID-19 в регионе достигло 10 509. По причине коронавирусной инфекции за прошедшие сутки скончались 11 человек.