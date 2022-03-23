Белгород, , 13:06 — REGNUM В Белгородской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 790 человек, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в региональном оперативном штабе. На вакцинацию записались 549 жителей. Зарегистрировано четыре летальных исхода.

Измерение кислорода в крови Mos.ru

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Всего в Белгородской области выявлен 124 951 носитель инфекции, справились с заражением 105 698 жителей, скончались от осложнений 2 123 человека. Лечится в стационарах 1 221 пациент, получают амбулаторную помощь 15 909 белгородцев.

На вакцинацию от COVID-19 подано 1 082 526 заявок, двукратные прививки сделали 991 052 человека.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в ковид-госпитали поступили 67 новых пациентов.