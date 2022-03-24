Казань, , 14:59 — REGNUM В Татарии за последние сутки иммунизацию от COVID-19 прошли более 1,2 тыс. человек. Повторно вакцинированы по состоянию на 24 марта 275 967 жителей, сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса в Татарии Minzdrav.tatarstan.ru

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Всего на сегодняшний день от коронавируса привиты первым компонентом 2 млн 492 тыс. 684 человека, в том числе 1261 — за сутки. Полный курс вакцинации прошли 1 млн 926 тыс. 021 человек.

Привиться от коронавируса можно в поликлиниках, а также в мобильных пунктах, расположенных в учреждениях культуры и торговых центрах.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии всего зарегистрировали 135,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели за время пандемии 123 297 пациентов, скончались 1833 человека.

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