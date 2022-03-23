Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Правительство Грузии приобрело новую партию вакцины от COVID-19 компании Pfizer, которую должны доставить в страну на этой неделе. Об этом сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения республики Зураб Азарашвили.

Вакцина Pfizer © Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons

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Журналисты также попросили его прокомментировать обнародованную ранее информацию, что около 400 тыс. доз вакцины Pfizer придётся списать из-за низкого спроса у населения.

«Что касается остатков от прежних партий — то был подарок, поэтому финансово мы не пострадали», — сказал министр.

Стоит отметить, что в Грузии темпы вакцинации почти сошли на нет, но глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе ранее заявил, что до июля планируется добиться того, чтобы 70% взрослого населения были привиты. Ранее этого результата планировалось достичь к концу 2021 года.

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