Саранск, , 15:52 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 180 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 61 316 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтвердили 64 684 случая заражения коронавирусом, из них 100 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1335 человек, три летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались два человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 33 пациента, как и днем ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии наблюдается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19. Предложено снять ограничение на проведение массовых мероприятий в учреждениях общественного питания — свадеб, банкетов и других.

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