Москва, , 11:28 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 28 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 867 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 58 случаев меньше аналогичного показателя 27 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 925 человек, а днём ранее — у 1 086 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 23 280 новых случая заражения коронавирусом.

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