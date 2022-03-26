Иркутск, , 10:00 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 26 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8385 человек, причём 11 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 283 915 (+866 за сутки). Госпитализированы 1038 (-84 за сутки). В то же время выздоровели 271 217 пациентов (+1633 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 651 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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