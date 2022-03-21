Рязань, , 13:44 — REGNUM В Рязанской области за предыдущие сутки в ковид-госпитали поступили 11 новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в федеральном оперативном штабе. Выписан после лечения 61 человек.

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 112 979 жителей. Завершили лечение выздоровлением 105 697 человек.

От осложнений при инфекции скончались 3234 пациента, в том числе три летальных исхода зарегистрированы за минувшие сутки.