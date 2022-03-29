Ижевск, , 09:57 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 29 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 876 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 152 397 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 163 073 случая заражения коронавирусом, из них 117 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 31 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет.

3973 человека скончались, за минувшие сутки скончался 75-летний мужчина. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 36 человек, накануне в больницы попали 29 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 3789 человек, 273 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 37 человек — в тяжелом состоянии, из них 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в образовательных учреждениях Удмуртии отменяется ряд ограничений, которые были введены ранее для предотвращения распространения коронавируса.

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