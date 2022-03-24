Ижевск, , 08:42 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 24 марта прививку от коронавируса сделал 695 041 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Minzdrav.samregion.ru

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Второй компонент препарата получили 550 214 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 45 жителей республики. Второй компонент препарата получили 89 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделал 118 741 человек. 132 041 человек прошел ревакцинацию, за предыдущие сутки — 537 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 589 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 147 960 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 162 020 случаев заражения коронавирусом, из них 230 — за минувшие сутки.

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