Кишинёв, , 11:58 — REGNUM В Молдавии в течение последних суток в ходе 3546 исследований выявили 273 случая заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Анализ на коронавирус Region.tver.ru

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 510 973 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 495 778 человек, в том числе 380 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 427 пациентов с COVID-19, в том числе 54 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 392 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки было три таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 240 заражений коронавирусом в результате проведения 4904 тестов. Врачи выписали за сутки 430 человек, смертей среди пациентов с COVID-19 не зафиксировали.