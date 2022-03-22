Орск, Оренбургская область, , 07:45 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области принято решение о закрытии ковидного госпиталя. Об том сообщает пресс-служба мэрии.

Больница Yarregion.ru

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Планируется, что COVID-центр при горбольнице №1 свернут 1 апреля. Госпиталь рассчитан на 100 мест. Вместо него в муниципалитете откроют отделение на 40 мест при филиале областной инфекционной больницы.

По данным оперштаба, в Орске ежедневно фиксируется лишь единичные случаи заражения коронавирусом. Закрытых на карантин образовательных учреждений нет. Уровень ОРЗ и ОРВИ в школах и детских садах составляет не более 4%.