Нижний Новгород, , 15:30 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1473 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 376 124 человек на утро 25 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 123 жителя области, накануне в больницы попали 113 человек.

С начала пандемии в регионе выявлены 402 850 случаев заражения коронавирусом, из них 814 — за минувшие сутки. 11 325 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, шесть летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались четверо жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1977 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 374 651 человек на утро 24 марта.