Оренбург, , 13:37 — REGNUM В Оренбургской области за сутки госпитализированы десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Это на 20 меньше, чем днем ранее, сообщает 28 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В стационарах находятся 409 человек. Состояние 129 пациентов оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключен 21 человек, еще 255 — получают кислородную поддержку.

За сутки из больниц выписаны 1124 выздоровевших оренбуржца. Зафиксировано три летальных исхода по причине COVID-19.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 209 918 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки — 335 случаев, показатель заболеваемости составил 17,18 на 100 тыс. населения.