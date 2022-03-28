Иркутск, , 08:25 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 28 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8405 человек, причём 10 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 285 560 (+560 за сутки). Госпитализированы 1026 (-3 за сутки). В то же время выздоровели 272 636 пациентов (+394 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 652 пациента погили от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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