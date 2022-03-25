Петрозаводск, , 17:47 — REGNUM В Республике Карелия увеличилось количество вакцинированных, которые повторно заразились коронавирусом. Это следует из опубликованного 25 марта региональным министром здравоохранения Михаилом Охлопковым ежедневного отчета.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

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Если в течение всей пятой волны ковида в регионе, среди выявленных новых зараженных, вакцинированных было около 1−2%, то сейчас их количество выросло в несколько раз. Так, за минувший день в Карелии получили положительные тесты на ковид 103 человека (+4 к показателям предыдущего дня), из которых 20 — дети.

«Среди новых зараженных 77 (74,7%) не были привиты», — указал Охлопков.

В настоящий момент в ковидных стационарах получают лечение 478 пациентов, в состоянии средней тяжести находится 451 человек, в тяжёлом состоянии — 24 пациента, и все они не были вакцинированы. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжёлых больных.

Всего с начала пандемии в Карелии было зарегистрировано 130 749 инфицированных коронавирусом, в том числе 17 122 ребёнка. Из них выздоровели 124 210 человек (17 064 ребенка), за последние сутки — 249 из ранее заболевших. Умерло 1449 человек, в том числе два летальных случая от осложнений, вызванных ковидом, зарегистрировано накануне днем.

Отметим, Михаил Охлопков не раз указывал на то, что из-за снижения темпов вакцинации и коллективного иммунитета на фоне непрохождение ревакцинации местных жителей, в Карелии к концу весны — в начале лета ожидается шестая волна коронавируса.

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