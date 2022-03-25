Скопье, , 21:10 — REGNUM В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2246 образцов выявили 322 новых случая заражения коронавирусом, из них 12 — повторные. Также в стране зарегистрировали 308 случаев выздоровления. Об этом 25 марта сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, ресторан на воде

Северная Македония Andrew Milligan sumo

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По последним данным, за сутки в стране скончался один пациент с COVID-19, зарегистрировано пять произошедших ранее летальных исходов. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 304 648 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9191, 293 479 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1972 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно возрастать.

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