Барнаул, , 09:50 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 26 марта 2022 года за сутки выявлены 379 новых носителей (на 7 человек меньше, чем сутками ранее).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число тестирований увеличилось с 8308 до 10 859 (на 2551 больше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 511 (+15 за сутки) и 210 313 (+350 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 240 (-14 за сутки). Из них 106 подключены к аппаратам ИВЛ (-8 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9926 человек, причём 10 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 964 жителей края (-45 за сутки). Кроме этого, 100 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-5 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 39 537 зараженных коронавирусом (+73 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 259 897 человек, выздоровели 242 585 человек (+479 за сутки).

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