Омск, , 12:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались девять человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 21 марта в федеральном оперативном штабе.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Омской области жертвами COVID-19 стали 4073 человека, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 338 носителей коронавируса, выздоровели 204 человека.

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