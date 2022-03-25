Омск, , 13:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали десять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в федеральном оперштабе.

Койко-место с ИВЛ Пресс-служба губернатора ЯНАО

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По информации оперативного штаба, за весь период пандемии в Омской области скончались 4116 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в регионе умерли 11 ковид-пациентов.

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