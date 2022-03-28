Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге 60 человек с коронавирусом госпитализировали в медицинские учреждения. Об этом 28 марта сообщили в региональном оперштабе.

Скорая помощь

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На лечении ковида на стационарной основе находятся в регионе 2047 пациентов. За выходные этот показатель сократился на 58 человек. В реанимации с COVID-19 лежат 256 больных, а с использованием ИВЛ лечатся 63 петербуржца. За сутки по выздоровлению покинули стационары 34 пациента.

В Петербурге пока не сворачивают коечные места, их в Петербурге до сих пор 2867. В городе принимают больных с ковидом и пневмонией по-прежнему 11 городских и три федеральных стационара.

Лечением ковида вне стационаров занимаются 13 140 пациентов. За выходные их количество сократилось на 850 больных. Количество петербуржцев, соблюдающих карантин, на 28 марта составляет 119 человек.

Напомним, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 998 случаев заражения коронавирусом (-107). За прошедшие сутки от COVID-19, как основной причины, скончались 19 больных (+1), а выздоровели 262 человека (-269).

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