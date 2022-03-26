Сеул, , 04:59 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 335 580 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 49 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные заразились непосредственно на территории страны. Центр отмечает, что уже три дня подряд в Южной Корее выявляют менее 400 тыс. инфицированных после рекордного скачка заболеваемости.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 11 497 711. Из них около 9 млн носителей коронавируса выявили с февраля 2022 года. Также за минувшие сутки в стране скончались 323 пациента с коронавирусной инфекцией. В настоящее время в Республике Корея 1164 пациента находятся в критическом состоянии.