Стокгольм, , 12:13 — REGNUM 14 марта в шведских ленах началась общенациональная неделя вакцинации от COVID-19. 25 марта Агентство общественного здравоохранения Швеции смогло отчитаться об успешных действиях местных властей, на которых была возложена задача по иммунизации населения, передает новостная служба SVT Nyheter.

Вакцинация Tim Reckmann

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Количество поставленных прививок в стране всего за одну неделю увеличилось на 23%. Это означает, что в Швеции было израсходовано почти на 30 000 доз больше, чем неделей ранее.

Статистика Агентства общественного здравоохранения Швеции также показывает, что распространение коронавирусной инфекции продолжает снижаться. В целом по всей стране число подтвержденных случаев заражения на прошлой неделе сократилось на 16%.

Около 62% населения Швеции старше 18 лет уже получили третью дозу вакцины от COVID-19. Но все еще есть чуть более миллиона человек в возрасте старше 12 лет, которые не получили даже первый компонент вакцины.