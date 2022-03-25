Стокгольм, 25 марта 2022, 12:13 — REGNUM 14 марта в шведских ленах началась общенациональная неделя вакцинации от COVID-19. 25 марта Агентство общественного здравоохранения Швеции смогло отчитаться об успешных действиях местных властей, на которых была возложена задача по иммунизации населения, передает новостная служба SVT Nyheter.
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Количество поставленных прививок в стране всего за одну неделю увеличилось на 23%. Это означает, что в Швеции было израсходовано почти на 30 000 доз больше, чем неделей ранее.
Статистика Агентства общественного здравоохранения Швеции также показывает, что распространение коронавирусной инфекции продолжает снижаться. В целом по всей стране число подтвержденных случаев заражения на прошлой неделе сократилось на 16%.
Около 62% населения Швеции старше 18 лет уже получили третью дозу вакцины от COVID-19. Но все еще есть чуть более миллиона человек в возрасте старше 12 лет, которые не получили даже первый компонент вакцины.