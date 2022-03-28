Салехард, , 20:10 — REGNUM На Ямале Роспотребнадзор смягчил санитарные правила для детских образовательных и социальных организаций. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Школьник All-mama.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Отмененные требования об отдельном учебном кабинете для каждого класса, о соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра при проведении аттестации, о предъявлении медицинской справки для посещения ребёнком образовательной организации, если он контактировал с зараженным COVID-19.

Кроме того, разрешены массовые мероприятия, 100%-ная загрузка летних лагерей, посещение детских социальных организаций посторонними.

Остаются требования обследования персонала на коронавирусную инфекцию перед началом смены, а также проведение генеральной уборки и дезинфекции перед открытием учреждения.