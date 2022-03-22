Ереван, , 11:17 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 2258 исследований на коронавирус, из которых 26 показали положительный результат. Об этом 22 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 422 354 носителя коронавируса. Из них 409 456 справились с инфекцией, в том числе 99 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 2625 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 270 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 1753 теста на коронавирус 21 был с положительным результатом. 73 человека медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали три случая смерти.