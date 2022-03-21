Чебоксары, , 11:57 — REGNUM В Чувашии продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и число новых госпитализаций. При этом установлено рекордное суточное число вылечившихся от ковида за последний месяц. Соответствующие сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По данным на 21 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 76 078 случаев заражения SARS-CoV-2. За последние сутки (20 марта) официально выявлено 89 носителей инфекции, что на девять случаев меньше, чем было подтверждено сутками ранее (19 марта).

Победили коронавирус в Чувашии 55 304 человека, доля вылечившихся от COVID-19 составляет почти 72,7%. Из них 20 марта выписаны 316 пациентов, что является максимальным числом вылечившихся за сутки за период с 22 февраля по 20 марта. В то же время госпитализированы в ковидные стационары 15 больных.

Количество жертв пандемии коронавируса продолжает расти. В Чувашии скончались ещё два ковид-пациента, всего умер 4521 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии привились от COVID-19 более 679 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию 649 тыс. человек. Коллективный иммунитет в Чувашии составляет 43,5%.

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