Ханты-Мансийск, , 11:38 — REGNUM В Югре за сутки на 27 марта госпитализировали 29 больных с COVID-19, 486 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлен 201 новый случай заражения коронавирусом, на 36 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 27 марта является Ханты-Мансийск — 57.

С начала пандемии в Югре к 27 марта насчитывается 206 242 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 199 588 пациентов, 2505 скончались (на одного пациента больше, чем днём ранее).

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