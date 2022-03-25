Горно-Алтайск, , 12:30 — REGNUM В Республике Алтай число выздоровевших после COVID-19 пациентов достигло 28 907. За прошедшие сутки коронавирус победили 139 человек, сообщили корреспондентуИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз подтвердился за сутки у 31 человека. Новые носители выявлены в Горно-Алтайске, Усть-Коксинском, Улаганском, Майминском и других районах. Таким образом, всего за весь период пандемии в республике зарегистрировано 33 643 случая инфицирования.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчётные сутки — 1, за весь период — 643, в том числе 595 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 139, за весь период — 28 907», — отметили в оперштабе.