Москва, , 12:30 — REGNUM Страны мира продолжают планомерно избавляться от антиковидных ограничений. Так, В Грузии с 28 марта отменяются почти все ковидные ограничения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы

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В Израиле отменены почти все карантинные ограничения, но до 15 апреля осталось только ношение масок в закрытых помещения. В Польше отменят с 28 марта масочный режим и карантин для прибывающих из-за рубежа. Греция планирует отменить маски в общественных местах к летнему сезону.

В Индии с 31 марта отменяют все меры по сдерживанию распространения COVID-19. Но ношение масок остается в силе. В Казахстане отменили масочный режим в помещениях.

Кения сняла обязательное ношение защитных масок в общественных местах, также больше не нужен ПЦР-тест до вылета. Южная Африка отменила требование о ПЦР-тест по прибытии для привитых туристов. Сейшельские острова с 15 марта освободили от ПЦР-тестов до вылета привитых туристов.

Ранее об отмене или смягчении антиковидных мер заявили 20 стран: Италия, Болгария, Молдавия, Германия, Великобритания, Греция, Нидерланды, Франция, Узбекистан, Таиланд, Иран, Камбоджа, Вьетнам, Монголия, Бангладеш, Мальдивы, Маврикий, Намибия, Канада и Австралия.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным АТОР, в десяти странах мира отменяются противоковидные меры.

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