Кемерово, , 08:40 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 24 марта, на лечении находятся 7872 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 533 человека.

Всего в регионе зарегистрировано 155 810 случаев заражения коронавирусом, выписано 145 707 человек, скончался 2231 пациент.