Ростов-на-Дону, , 10:10 — REGNUM В Ростовской области масочный режим будет отменён, но пока это вопрос времени. На это обратил внимание донской губернатор Василий Голубев.

Масочный режим Yarregion.ru

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«Масочный режим пока не отменен. Я [рекомендую всем] быть очень осторожными, несмотря на снижение заболеваемости. Да, мы [возобновили] плановую медицинскую помощь, количество амбулаторных больных уменьшилось на 75%. Но заболевшие ещё есть, и мы должны [соблюдать осторожность]. Я хотел бы призвать земляков до полной победы над ковидом быть внимательными в общественных местах. Все мы видим некоторые примеры роста заболеваемости в странах Европы и Азии. Я думаю, все понимают, что у меня очень большое желание отменить масочный режим», — сказал глава региона в эфире телеканала «Дон 24».

«Скорее всего придёт то время, когда мы точно маски отменим. Они порядком всем надоели, я прекрасно это понимаю», — отметил Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области снята большая часть коронавирусных ограничений, действовавших с вечны 2020 года. Все решения о смягчении ковид-запретов принимаются по решению регионального оперштаба с учётом эпидемиологической ситуации.

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