Липецк, , 14:05 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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21 марта выявлено 465 новых случаев заражения коронавирусом — на семь меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 140 тыс. 102 случая заражения.

За весь период наблюдения 127 тыс. 750 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 492 — за последние сутки.

За весь период скончались 3458 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.