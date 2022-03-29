Казань, , 11:36 — REGNUM В Татарии выявили 277 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 279 тестов на COVID-19. Госпитализировали за прошлый день 112 заболевших, сообщает 29 марта общероссийский оперативный штаб.

В больнице

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На сегодняшний день в республике всего зарегистрировано 136 705 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 126 868 пациентов, скончались 1858 человек. За сутки больничный закрыли 946 пациентов, умерли шестеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 26 марта отменен действующий запрет, ограничивающий работу заведений общепита после 23:00.

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